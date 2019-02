Neukalen: Einbruch in zwei Baucontainer

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

04. Februar 2019, 12:48 Uhr

In der Zeit vom 01.02.2019 15:00 Uhr bis 04.02.2019 06:50 Uhr kam es an der L 201 in 17154 Neukalen, auf Höhe der Ortslage Schönkamp, an der dortigen Baustelle, zu einem Einbruch in zwei Baucontainer.

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter gewaltsam auf das Baustellengelände und brachen dann einen Bürocontainer und einen als Werkzeuglager genutzten Baucontainer auf. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge der Marke Makita. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.800EUR geschätzt.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Malchin haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 - 231 224.