Neustadt-Glewe: Auto überschlägt sich auf A24 - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A24 ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann aus Dänemark verlor am Donnerstagmorgen die Kontrolle über seinen Wagen, der sich mehrfach überschlug und auf dem Dach liegen blieb, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer kam ebenso wie seine Beifahrerin und ein Kleinkind in eine Klinik. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Der Unfall ereignete sich bei Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim). Die A24 war in Fahrtrichtung Berlin gesperrt.

