Neustadt-Glewe: Diebe räumen Werkstatt aus

von svz.de

23. März 2018, 14:38 Uhr

Reiche Beute machten Langfinger in einem Garten der Anlage „Kleintierhalteranlage“ in Neustadt-Glewe im Bereich Liebssiedlung. In der Zeit zwischen 18. und 21. März hatte ein Unbekannter (oder mehrere) eine Werkstatt in einem Garten aufgehebelt und mehrere Geräte gestohlen. „Entwendet wurden eine Kapp- und Gehrungssäge in Blau, eine Handkreissäge in Grün, ein Akkuschrauber in Rot, eine Tischkreissäge in Orange und ein grüner Exzenterschleifer“, teilt Gilbert Küchler, Leiter des Polizeihauptreviers Ludwigslust, mit. „Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.“ Die Polizei bittet um Hinweise, wer in der besagten Zeit im genannten Bereich etwas beobachtet hat bzw. wem eines der Geräte möglicherweise angeboten wurde. Und Gilbert Küchler appelliert an alle Kleingärtner, keine hochwertigen Geräte im Garten aufzubewahren. „Dass die Gärtner jetzt allmählich anfangen, ihre Gärten und Lauben wieder einzuräumen, wissen auch die Täter.“ katt