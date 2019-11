Neustadt-Glewe: Fußgänger von PKW erfasst und schwer verletzt

von svz.de

29. November 2019, 13:45 Uhr

In Neustadt-Glewe ist am Donnerstagabend ein Fußgänger von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann seinem Hund hinterher geeilt und dabei über die Straße gelaufen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Der 61-jährige Fußgänger wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.