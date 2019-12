Neustrelitz: Diebstahl eines Ford Kuga

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

10. Dezember 2019, 11:13 Uhr

In der Nacht vom 09.12.2019 zum 10.12.2019 wurde ein Ford Kuga aus Neustrelitz entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug am 09.12.2019 gegen 16:30 Uhr unter dem Carport auf dem eigenen Grundstück in der Straße Drosselgang in Neustrelitz abgestellt. Am heutigen Morgen gegen 07:30 Uhr bemerkte der Eigentümer den Diebstahl des Fahrzeuges. Der entwendete Ford Kuga ist grau, zwei Jahre alt und hat einen Wert von ca. 20.000 Euro.

Die Beamten des Polizeihauptrevieres Neustrelitz waren vor Ort, haben die Diebstahlsanzeige aufgenommen und erste Ermittlungen durchgeführt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Die Sachfahndung nach dem entwendeten Ford Kuga wurde ausgelöst.

Zeugen, die in der Nacht vom 09.12.2019 zum 10.12.2019 in Neustrelitz in der Straße Drosselgang und Umgebung auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.