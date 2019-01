Neustrelitz: Einbruch in das Parteibüro "DIE LINKE"

von svz.de

27. Januar 2019, 19:57 Uhr

In der Zeit vom 26.01.2019, 18:00 Uhr bis 27.01.2019, 08:00 Uhr wurde in das Parteibüro der Partei "DIE LINKE" in der Schloßstraße in Neustrelitz eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Parteibüro verschafft und einen Laptop sowie einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Die Höhe des Schadens wird auf ca.1.000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang wurde ein zweiter Einbruch bekannt. In die Geschäftsstelle der AWO in der Schloßstraße haben sich bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt verschafft. Es wurden Räume sowie Schränke durchsucht.Zwei Laptops haben die Täter entwendet.Bevor die bisher unbekannten Täter die Räume der AWO verließen,wurde in einem Abstellraum ein Aufsteller angezündet. Glücklicherweise ging das Feuer von allein aus, dennoch war der Raum völlig verrußt. Es ist ein Gesamtschaden durch das Aufhebeln der Eingangstür sowie durch das Feuer in Höhe von ca. 5.000 Euro entstanden.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung vor Ort und haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich bei dem Einbruch in das Parteibüro "DIE LINKE" um keine politisch motivierte Tat, dennoch wird der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg in die Ermittlungen involviert. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und Brandstiftung ermittelt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981/258-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.