Neustrelitz: Einbruch in eine Gaststätte

von svz.de

27. Dezember 2018, 14:34 Uhr

In der Nacht vom 22.12.2018 zum 23.12.2018 ist es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Mühlenstraße in Neustrelitz gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich über ein angekipptes Fenster widerrechtlich Zutritt verschafft und anschließend ein Notebook, verschiedene Schmuckstücke und einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Schaden beträgt insgesamt ca. 1.200 Euro.

Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224.