Neustrelitz: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

von svz.de

23. Juli 2020, 17:31 Uhr

Am Donnerstag gegen 14 Uhr kam es in der Neustrelitzer Dr.-Schwentner-Str. zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Pkw. Nach Angaben von Zeugen befuhr ein VW aus dem Kreisverkehr Penzliner Str. kommend die Dr.-Schwentner-Str. in Richtung Hohenzieritzer Straße. Etwa 50 Meter hinter dem Kreisverkehr kam die 62-jährige Fahrzeugführerin mit dem VW aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammen. In diesem Fahrzeug befand sich eine 42-jährige Fahrerin mit ihren fünf und neun Jahre alten Kindern.

Alle beteiligten Personen wurden durch den Aufprall zumindest leicht verletzt und wurden mittels Rettungswagen vorerst in das Neustrelitzer DRK-Krankenhaus transportiert; der Grad der Verletzungen ist derzeit nicht bekannt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Fahrbahn am Unfallort musste für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.