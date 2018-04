Neustrelitz: Saxofonkoffer löst Polizeieinsatz aus

von Jonas Walter

In Neustrelitz im Landkreis Neubrandenburg hat ein herrenloser Koffer in einer Bankfiliale am Montagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Mitarbeiterin der Bank auf den Koffer im Vorraum aufmerksam und alarmierte die Beamten.

Die Angestellten der Bank und die Bewohner des Hauses wurden daraufhin in Sicherheit gebracht. Mit Hilfe der Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte der unbekannte Koffer einer Kundin der Bank zugeordnet werden. Die Frau wurde zur Bankfiliale bestellt. Dort öffnete sie unter Aufsicht der Polizei den Koffer.

Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen Instrumentenkoffer handelte, indem sich das Saxofon der Frau befand.