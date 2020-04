Neustrelitz: Schmuck aus Juweliergeschäft entwendet

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

30. April 2020, 10:18 Uhr

Am 29.04.2020 zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr ist es in der Glambecker Straße in Neustrelitz zu einem Schmuckdiebstahl aus einem Juwelier gekommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand betrat ein unbekannter Tatverdächtiger am 29.04.2020 gegen 10:30 Uhr das Juweliergeschäft und fragte die Angestellte in gebrochenem Deutsch, ob sie auch Ohrlöcher stechen würde. Die Angestellte verneinte dies, woraufhin der Mann das Geschäft verließ.

Gegen 11 Uhr befand sich die Angestellte im hinteren Bereich des Geschäftes. Dabei hörte sie Geräusche aus dem Verkaufsraum. Als sie nachsah, bemerkte sie denselben Mann, der eine halbe Stunde zuvor im Geschäft war. Dieser stand nun hinter dem Verkaufstresen an einem verschlossenen Regal und tat, als würde er sich für die darin befindlichen Ketten interessieren.

Die Angestellte schob den Mann aus dem Verkaufsbereich. Anschließend verließ er das Geschäft in unbekannte Richtung. Erst nachdem der Mann sich entfernt hatte bemerkte die Angestellte, dass aus einer Schublade hinter dem Verkaufstresen 30 Halsketten und 9 goldene Damenringe in Herrengröße im Gesamtwert von 1650 Euro entwendet wurden.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

ca.30 Jahre alt

ca. 1,80 m groß

schlanke Gestalt

sehr gepflegtes Äußeres

schwarze, sehr kurz geschnittene Haare

sehr kurz geschnittener, schwarzer Vollbart

dunkle Bekleidung

sprach mit einem ausländischen Dialekt (vermutl. Osteuropäisch)

Im Rahmen der Fahndung konnten die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz den Tatverdächtigen nicht antreffen. Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Neustrelitz aufgenommen.

Die Ermittler suchen Zeugen. Wer Hinweise zum Täter geben kann beziehungsweise wer Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981- 258 224 zu melden.