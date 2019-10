Nossentin: Schwer verletzter Autofahrer verstorben

von svz.de

07. Oktober 2019, 10:51 Uhr

Wie bereits berichtet wurde, ist es am 27. September 2019 gegen 15.55 Uhr auf der L205 im Ort Nossentin zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, nach dem ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus Waren mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Klinikum nach Rostock geflogen wurde. Am 3. Oktober ist der er aufgrund seiner schweren Verletzungen in der Uniklinik verstorben.

