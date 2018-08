Parchim: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

von svz.de

14. August 2018, 10:28 Uhr

Ein 83-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem PKW am Montagnachmittag in Parchim schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hat das Auto auf der Landesstraße in Richtung Darze das Fahrrad des 83-Jährigen beim Überholen seitlich erfasst. Dabei stürzte der Fahrradfahrer und zog sich Kopfverletzungen zu. Er kam anschließend ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.