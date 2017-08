Parchim: Metalldiebe auf frischer Tat gestellt

Durch den Hinweis eines aufmerksamen Bürgers konnten in der Nacht zum Montag zwei mutmaßliche Buntmetalldiebe in Parchim gestellt werden. Sie wurden gegen 23:30 Uhr dabei beobachtet, wie sie mehrere Starkstromkabelabschnitte von einer Baustelle in der Wockerstraße entwendeten. Die beiden 33 und 41 Jahre alten, aus Parchim stammenden Tatverdächtigen, konnten kurze Zeit später von den Beamten Auf dem Heiligen Geisthof gestellt werden. Das Diebesgut hatten sie in einen Handwagen beladen. Die Männer räumten die Tat ein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls.

von svz.de

erstellt am 28.Aug.2017 | 15:48 Uhr