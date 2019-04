Parchim: Polizei nahm Anzeige wegen Exhibitionismus auf

von Polizeiinspektion Ludwigslust

17. April 2019, 09:54 Uhr

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Polizei in Parchim nun gegen einen 39-jährigen Mann. Der Verdächtige soll am Dienstagabend entblößt am Fenster eines beleuchteten Zimmers sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Anwohner riefen daraufhin die Polizei, die den Verdächtigen in dem betreffenden Zimmer feststellte. Zu seinem Motiv liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.