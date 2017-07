Parchim: Transporter von Autohaushof entwendet

Vom Gelände eines Autohauses im Möderitzer Weg in Parchim haben unbekannte Täter am Wochenende einen weißen VW Transporter T4 gestohlen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 6000 Euro beziffert. Die Polizei in Parchim (Tel. 03874/ 6000) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Sie bittet um Hinweise. Wer Angaben zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs machen kann, möchte sich melden.

von svz.de

erstellt am 04.Jul.2017 | 13:55 Uhr