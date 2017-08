Parchim: Unfall blockiert Kreuzung

Am Freitagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 191 im Kreuzungsbereich Südring, Ziegeleiweg und Raiffeisen-Weg in Parchim zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlung missachtete ein nach links abbiegender Pkw Volkswagen den Vorrang eines entgegenkommenden Leichtkraftrades Daelim. Bei dem Zusammenstoß wurde der Krad-Fahrer schwerverletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zur Gewährleistung der medizinischen Versorgung des Unfallbeteiligten, der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es für die Dauer von ca. drei Stunden in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zur weiteren Unfallursachenermittlung wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 4500 Euro beziffert.

von svz.de

erstellt am 06.Aug.2017 | 15:52 Uhr