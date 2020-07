Pasewalk: 17 Enten gestohlen

von svz.de

28. Juli 2020, 13:51 Uhr

In der Zeit vom gestrigen Abend (27. Juli 2020, gegen 21.30 Uhr) bis heute Morgen (28. Juli 2020, 06.15 Uhr) sind unbekannte Täter in einen Garten im Gemeindewiesenweg eingebrochen, wo sie aus einem Stall insgesamt 17 schlachtreife Enten gestohlen haben. Für den Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.