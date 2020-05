Pasewalk: 46-Jährige nach Verkehrsunfall schwer verletzt

von svz.de

29. Mai 2020, 16:15 Uhr

Auf der L323 zwischen Damerow und der Landesgrenze zu Brandenburg kam es am Freitagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 46-jährige Fahrerin eines Kia fuhr nach ersten Erkenntnissen auf der Landesstraße in Richtung Brandenburg und kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Es kam zur Kollision mit einem Baum, wodurch die Fahrerin schwere Verletzungen erlitten hat. Sie wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte ins Krankenhaus Pasewalk gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden.