Pasewalk: 80-Jähriger Motorradfahrer fährt auf Auto auf - eine Schwerverletzte

von svz.de

11. Juni 2019, 21:22 Uhr

Eine 79 Jahre alte Frau ist am Dienstag bei einem Motorradunfall auf der B109 zwischen Pasewalk und Belling (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Sie war Mitfahrerin auf einer Maschine, die ein 80 Jahre alter Mann fuhr, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer habe vermutlich zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrendes Auto seine Geschwindigkeit verringert habe und sei mit seinem Gefährt in den Wagen gefahren. Nach Angaben der Polizei war die 79-Jährige bei Ankunft der Rettungskräfte nicht ansprechbar und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Motorrads sei leicht verletzt worden, habe noch am selben Tag das Krankenhaus verlassen können. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 2000 Euro.