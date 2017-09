Pasewalk: Audi A6 gestohlen

von svz.de

erstellt am 14.Sep.2017 | 09:03 Uhr

Am Mittwochabend (13. September) haben unbekannte Täter in Pasewalk zwischen 22:00 und 23:30 Uhr einen graublauen Audi A6 von einem Supermarkt-Parkplatz Am Luisenplatz entwendet. Bei dem Diebstahl des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen UEM-JF304 entstand ein Schaden von ca. 7.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.