Pasewalk: Diebstahl eines LKW Nissan Navara

03. März 2018, 09:11 Uhr

Am 2. März 2018 in der Zeit von 8.30 Uhr bis 9 Uhr entwendeten unbekannte Täter vom Parkplatz des Sky-Marktes in der Torgelower Straße in 17309 Pasewalk einen weißen Pick-up Nissan Navaro. Das Fahrzeug hat das amtlichen Kennzeichen UER-AH546 und ein anthrazitfarbenes Hardtop. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt sie im Polizeihauptrevier Pasewalk unter Telefon 03973/2200, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.