Pasewalk: Einbruch in die Räume eines Einkaufscenters

07. März 2018, 10:49 Uhr

Am 06.03.2018 gegen 23.46 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg über einen Einbruch in ein Pasewalker Einkaufscenter informiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt durch eine Eingangstür in ein dort befindliches Bäckereifachgeschäft und gelangten darüber hinaus in die Räume des Centers. Über die Art und die Schadenshöhe des Stehlgutes liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen vor. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam führte die Spurensicherung durch und nahm die weiteren Ermittlungen auf.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe. Wer hat im Bereich der Torgelower Straße zur oben genannten Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973/2200, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.