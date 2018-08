Pasewalk: Hund und Katzen aus sechstem Stock gestürzt

von dpa

02. August 2018, 15:04 Uhr

Ein Hund ist in Pasewalk aus einer Wohnung im sechsten Stock auf die Straße gestürzt. Der Mischling war sofort tot, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 22-jährige Hundehalter habe der Polizei zufolge belegen können, zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung gewesen zu sein. Passanten sprachen jedoch davon, dass der Hund aus dem Fenster geworfen worden sei. Vor wenigen Tagen sollen bereits zwei Katzen des Mannes auf die Straße gestürzt sein. Sie überlebten verletzt und wurden andernorts versorgt. Die Polizei sucht nach Zeugen der Vorfälle.