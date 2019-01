Pasewalk: Täter auf frischer Tat gestellt

von svz.de

13. Januar 2019, 08:57 Uhr

Am 12.01.2019 gegen 17:00 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Pasewalk von einem Zeugen der Einbruch in die Kellerräume der ehemaligen Gaststätte "Kürassierpark" in Pasewalk gemeldet. Nach Angaben des Zeugen befanden sich die drei Täter noch im Gebäude. Durch den sofortigen Einsatz der Polizeikräfte Pasewalk konnte am Tatort der 31-jährige Tatverdächtige gestellt werden.

Die Täter hatten ein Fenster im Eingangsbereich des Gebäudes eingeschlagen und verschafften sich dann gewaltsam Zutritt zu den Lagerräumen im Kellerbereich. Die Täter hatten dort gelagerte alkoholische Getränke für den Abtransport bereits zusammengestellt. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Die Ermittlungen zu den beiden anderen Tätern dauern noch an.