Pelsin: Zwei Autos kollidieren mit Traktorgespann

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos mit Traktoranhängern sind in Vorpommern zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, ereignete sich die Kollision am Samstag beim Linksabbiegen des Traktors auf der Bundesstraße ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.