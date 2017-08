Plau am See: 81-jähriger Rollstuhlfahrer vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

- Die Polizei bittet dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem 81-jährigen Johann Schwab, der in Plau am See vermisst wird.

Beschreibung

- 1,80 m groß, schlank

- graue, kurze Haare und Bartträger

Der Renter ist Camper auf dem Zeltplatz Woostener Teerofen. Von dort ist er heute gegen 13:45 Uhr mit seinem Elektromobil (Einsitzer schwarz/silber mit 2 Körben) weggefahren und kehrte bisher nicht zurück. Der 81-Jährige ist Diabetiker und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Derzeit sucht die Polizei den Bereich um den Campingplatz ab, dabei kommen auch ein Fährtenhund und der Polizeihubschraubers zum Einsatz. Zur Unterstützung der Suche wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen bzw. wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Plau am See unter der Tel. Nr. 038735/8370 oder jede andere Polizeidienststelle.

von svz.de

erstellt am 16.Aug.2017 | 19:31 Uhr