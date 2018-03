Plau am See: Rentner im Eis eingebrochen

von svz.de

23. März 2018, 14:29 Uhr

Ein Rentner, der seinen Hund retten wollte, musste schließlich selbst aus einem Eisloch in der Elde in Plau am See gezogen werden. Der 75-Jährige stand bis zur Brust im eiskalten Wasser, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Allein habe er sich nicht befreien können. Ein Passant alarmierte die Polizei. Mit Latten zogen er und ein Beamter den Senior schließlich an Land. Mann und Hund blieben letztlich unverletzt.