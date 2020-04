Polizei bittet um Mithilfe, durch Hinweise einen Brand in Dummerstorf aufzuklären

von Polizeiinspektion Güstrow

24. April 2020, 13:15 Uhr

Am 11.04.2020 gegen 01:20 Uhr brannte in Dummerstorf der Imbissstand am Sportplatz vollständig nieder. Nach Auswertung der ersten Spuren und Hinweise wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Weiterhin wurde der in unmittelbarer Nähe befindliche Sprecherturm mit Graffiti besprüht.

Die Kriminalpolizei in Sanitz führt die Ermittlungen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Sanitz (038209-440) zu melden.