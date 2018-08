Polizei räumt besetzte Wohnung in Güstrow

von svz.de

09. August 2018, 07:37 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Polizeieinsatz in der Krückmannstraße in Güstrow. Eine Wohnungsinhaberin informierte über den Notruf die Polizei und bat um Unterstützung. Eine Gruppe von sechs ungebetenen Gästen war über die geöffneten Fenster in die Wohnung der 68-Jährigen gelangt und wollte diese trotz diverser Aufforderungen durch die Mieterin nicht verlassen.

Durch den sofortigen Einsatz einer Funkstreifenbesatzung des Polizeihauptreviers Güstrow wurde die Lage unter Kontrolle gebracht.

Zum Einsatz kam dabei eine große Decke. Mit dieser wurden die Wohnungsbesetzer, identifiziert als sechs Fledermäuse, wieder in den natürlichen Lebensraum gedrängt. Die Räumung erfolgte unter Beachtung der Naturschutzrichtlinien. Alle Beteiligten sind wohlauf.