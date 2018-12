Polizeiwagen an Unfall bei Woldegkt beteiligt

von svz.de

14. Dezember 2018, 07:41 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Funkstreifenwagen des Polizeirevieres Friedland und einem Pkw ist es am Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf der B104 in der Ortschaft Woldegkt gekommen. Dabei befuhr der 58-jährige Fahrer eines Opel die Straße "Wiesengrund" in Richtung der B104. Zur gleichen Zeit befuhr eines Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Friedland die B104 aus Richtung Stadtzentrum kommend in Richtung der Ortschaft Petersdorf. Dabei nutzten sie Blaulicht und Sirene, da sie auf dem Weg zu einem polizeilichen Einsatz waren. An der Einmündung Wiesengrund/B104 fuhr der 58-jährige auf die B104, ohne die Vorfahrt und das Blaulicht mit Sirene des Funkstreifenwagens zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Dabei wurden die beiden Fahrzeugführer und die Beifahrerin im Funkstreifenwagen verletzt. Alle wurden mit Rettungsfahrzeugen ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht. Die beiden Polizeibeamten konnten dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der 58-jährige Unfallverursacher wurde stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme musste die B104 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.