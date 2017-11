Raddingsdorf: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

von svz.de

erstellt am 13.Nov.2017 | 15:55 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten ereignete sich heute Morgen, gegen 7 Uhr. Laut Polizei kam es zu dem Unfall im Kreuzungsbereich der Landesstraßen L 01 und L 02 auf Höhe der Ortschaft Raddingsdorf. Ersten Erkenntnissen nach hatte ein aus Richtung Lüdersdorf (L 02) kommender Kleintransporter an der Kreuzung die Vorfahrt eines Pkw, der aus Richtung Groß Molzahn (L 01) kam, missachtet. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Dabei verletzen sich die zwei Insassen des Kleintransporters und zwei Insassen des Pkw, einer davon schwer. Ein vierjähriges Kind, das sich in einem Kindersitz auf der Beifahrerseite befand, blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro. Die Straße an der Unfallstelle war bis gegen 12 Uhr voll gesperrt.

An den Rettungs- und Bergungsmaßnahen beteiligten sich die Feuerwehren Rieps, Schlagsdorf, Schönberg und Utecht.