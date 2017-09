Randalierer in Rostock gestellt

von svz.de

erstellt am 24.Sep.2017 | 08:59 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen gingen fast zeitgleich verschiedene Anrufe zu einer Personengruppe in der Einsatzzentrale der Polizei in Rostock ein. Die Anrufer informierten über den Notruf zu verschiedene Sachbeschädigungen im Bereich des Hansaviertels. Die Palette der gemeldeten Taten reichte von Graffiti über das Abtreten von Pkw-Spiegeln bis zum Einwerfen von Schaufensterscheiben. Die sofort eingesetzten Polizeikräfte konnten anhand der vorliegenden Personenbeschreibung vier Tatverdächtige im Alter von 17 bis 22 Jahren stellen. Sie stehen im Verdacht, an zumindest fünf Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt zu haben. Daneben wurden von der Gruppe verschiedene Graffitis auf Hauswände gesprüht. In einem Fall soll die Gruppe eine Bierzeltgarnitur in die Schaufensterscheibe eines Imbisses geworfen haben. Die Prüfungen zu möglichen weiteren Taten sowie zum Gesamtschaden dauern an. Zeugen, die dazu mögliche Feststellungen getroffen haben, wenden sich bitte an die Polizei.

Hinweise dazu werden erbeten an das Polizeihauptrevier in Rostock Reutershagen unter 0381 49160 oder jede andere Polizeidienststelle.