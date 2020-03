Rastow: Mann stürzte mit Kleinkraftrad

von svz.de

09. März 2020, 20:22 Uhr

In Rastow ist am Montagmorgen ein 62-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad gestürzt. Dabei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Zuvor soll der Fahrer den ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache ins Rutschen gekommen sein. Der aus der Region stammende 62-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Kleinkraftrad entstand Sachschaden.