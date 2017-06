Reddelich: Brand vernichtet Audi

Heute nahmen Anwohner der Alten Dorfstraße in Reddelich gegen 02:40 Uhr eine Rauchentwicklung wahr. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, dass unbekannte Täter auf bisher nicht bekannte Art einen Pkw Audi A6 in Brand gesetzt hatten. Das Feuer vernichtete das Auto noch vor Eintreffen der sofort alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Reddelich vollständig. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dem o. a. Sachverhalt nimmt das Polizeihauptrevier in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 560, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

