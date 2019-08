Ribnitz-Damgarten: Brand eines Wohnhauses

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

26. August 2019, 06:00 Uhr

Am 25.08.2019, gegen 16:30 Uhr, kam es in Ribnitz-Damgarten im Ortsteil Holtacker zum Brand eines Wohnhauses. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im besagten Haus zum Brandausbruch. Das Feuer griff schnell auf das gesamte Gebäude über. Zur Brandausbruchszeit hielten sich ein Kind und zwei Heranwachsende im Haus. Sie bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ribnitz, Damgarten, Dierhagen, Klockenhagen, Trinwillershagen, Saal und Ankershagen sind mit 91 Kameraden vor Ort gebracht worden und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Wohnhaus komplett ausbrannte. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig an. Für die weitere Brandbekämpfung muss noch schweres Gerät herangeführt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Zur Klärung der genauen Brandursache werden der Kriminaldauerdienst Stralsund und ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Durch die Stadt Ribnitz-Damgarten wurde für die betroffene Familie ein Notunterkunft bereitgestellt.