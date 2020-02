Ribnitz-Damgarten: Erheblicher Sachschaden nach Brand eines PKW

von Polizeiinspektion Stralsund

25. Februar 2020, 11:46 Uhr

Am gestrigen Tag (24.02.2020) gegen 19:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil in Ribnitz-Damgarten im Körkwitzer Weg auf dem Parkplatz "Gänsewiese" ein PKW Mercedes-Benz mit spanischem Kennzeichen brannte.

Die Freiwillige Feuerwehr Ribnitz übernahm die Löscharbeiten. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Fahrzeug entstand im hinteren linken Fahrzeugbereich ein erheblicher Brandschaden. Der Gesamtschaden wird gegenwärtig auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Am Brandort wurden durch die Kriminalpolizei Spuren gesucht und gesichert. Die Kriminalpolizei geht nach gegenwärtigen Erkenntnissen vom Verdacht der Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821-8750 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.