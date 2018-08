Ribnitz-Damgarten: Unfall nach missachteter Vorfahrt

von svz.de

29. August 2018, 09:24 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten kam es am Dienstagabend, als ein 89-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Kastanienallee in Plennin unterwegs war. Beim Auffahren auf die L18 missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Marlow kommenden Dacia. Der Dacia kam in Folge des Unfalls nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Der 55-jährige Dacia-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.