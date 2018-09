Ribnitz-Damgarten: Verkehrsunfall mit betrunkenem Radfahrer

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

06. September 2018, 21:55 Uhr

Am Donnerstag, den 06.09.2018 gegen 15:30 Uhr, kam es auf dem Radweg in der Damgartener Chaussee in Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Die beiden Radfahrer befuhren den Fahrradweg in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung in den Gartenweg kam es zum Zusammenstoß.

Die eingesetzten Beamten nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft des 39-jährigen Unfallverursachers wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,07 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der zweite Radfahrer, ein 76-jähriger Ribnitzer, wurde bei dem Unfall leicht an Kopf und Knie verletzt, musste jedoch nicht stationär behandelt werden.

Gegen den alkoholisierten Unfallverursacher ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821 8750 zu melden.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten kam es innerhalb von drei Tagen nun bereits zu drei Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrer teils schwer verletzt wurden.

Die Polizei ruft daher alle Verkehrsteilnehmer zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf. Zwei der drei verletzten Radfahrer erlitten Kopfverletzungen - das Tragen eines Fahrradhelmes wird daher eindringlich empfohlen.