Ribnitz-Damgarten: Verkehrsunfall unter erheblicher Alkoholeinwirkung

von svz.de

10. März 2018, 17:20 Uhr

Heute Mittag gegen 11.45 Uhr kam es in der Gartenstraße in 18311 Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall.

Der 48-jährige Fahrer eines PKW Seat befuhr die Gartenstraße aus Richtung Querstraße kommend in Richtung Lerchenstraße. Beim Einbiegen in die Lerchenstraße beabsichtigte er einer Frau mit ihrem Hund auszuweichen, welche gerade die Straße überquerte. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Gartenzaun. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Wein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.