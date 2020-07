Röbel: Kellerbrand in einem Wohnhaus

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

23. Juli 2020, 06:09 Uhr

Am 22.07.2020 wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gegen 17:20 Uhr durch die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE über den Brand in einem Nahe des Westufers der Müritz liegendem Wohnhaus in Röbel/Müritz informiert.

Das Feuer konzentrierte sich ausschließlich auf die Räumlichkeiten im Keller des Wohngebäudes, welche dadurch stark verrußt wurden.

Zum Zeitpunkt des Feuerausbruches befanden sich fünf Personen im Haus, welche dieses zeitnah verlassen konnten, so dass niemand verletzt wurde.

Der Brand wurde durch die Kameraden der Feuerwehr Röbel gelöscht. Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf etwa 6.000,- Euro geschätzt.Nach ersten Erkenntnissen ist die Überhitzung eines Ladegerätes ursächlich für die Entstehung des Feuers. Die Bewohner des Hauses sind gegenwärtig anderweitig untergebracht, können das Haus jedoch im Laufe des heutigen Tages wieder beziehen.