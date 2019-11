Röbel: Verkehrsunfall auf der L 242 mit hohem Sachschaden

von svz.de

13. November 2019, 06:38 Uhr

Am 12.11.2019 gegen 17.00 Uhr kam es auf der Landstraße 242 zwischen der B198/ Kreuzung Priborn und dem Ortseingang von Röbel zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Ein 42 jähriger Ukrainer kam mit seinem polnischen Sattelzug in Fahrrichtung Röbel nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei geriet der Sattelzug in den Straßengraben und stand komplett neben der Fahrbahn. Der Fahrer wurde zum Glück nicht verletzt. Obwohl es dem Abschleppdienst gelang das Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern, war der gesamte Sattelzug mit seiner Ladung von 20 Tonnen Käse total verzogen. Es entstand am LKW ein Sachschaden von ca. 25000 Euro und an der Bankette ein Schaden von etwa

2000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs war der Straßenabschnitt von B198 bis zur Einfahrt nach Röbel für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt.