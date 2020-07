Röbel: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

von svz.de

26. Juli 2020, 18:50 Uhr

Am 26.07.2020 um 13.53 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg die Meldung über einen Verkehrsunfall an der Kreuzung B198-Rechlin/Nord-Lärz ein.

Der Fahrer eines Wohnmobils befuhr die B198 aus Richtung Neustrelitz und wollte weiter in Richtung A19 fahren. Aus Richtung Vietzen befuhr ein Fahrer eines Mitsubishi Geländewagens die B198. Er hatte die Absicht, nach links in Richtung Rechlin/Nord abzubiegen. Dabei beachtete er nicht das entgegenkommende Wohnmobil und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Verletzt wurde bei diesem Unfall weder der 80-jährige Fahrer des Wohnmobils noch der 68-jährige Fahrer des Mitsubishi. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.