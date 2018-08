Röbel: Versuchter Raub und Diebstahl

von svz.de

18. August 2018, 08:24 Uhr

Am 17.08.2018 um 18:59 Uhr wurde die Polizei in Röbel darüber informiert, dass es in einem Supermarkt in der Röbeler Bahnhofstraße zu einem Ladendiebstahl gekommen ist. Der Tatverdächtige ist in der Zwischenzeit jedoch aus dem Markt geflüchtet. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im Nahbereich festgestellt werden. Hierbei handelt es sich um einen polizeibekannten 30-Jährigen aus Röbel. Dieser räumte gegenüber den Beamten die Tat ein. Kurze Zeit später meldete sich ein 18-Jähriger bei den vor Ort agierenden Beamten und teilte mit, dass der gestellte Ladendieb zuvor versucht hat, ihn zu erpressen. Er soll den 18-Jährigen aufgefordert haben, seine Geldbörse herauszugeben und drohte ihm bei Nichtbefolgen der Aufforderung Gewalt an. Der 18-Jährige ging auf diese Forderung nicht ein, drängte den 30-jährigen Tatverdächtigen beiseite und setzte seinen Weg fort. Der Tatverdächtige begab sich daraufhin zum Supermarkt und beging den Ladendiebstahl.