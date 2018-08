Rostock: Auto brennt aus

von svz.de

02. August 2018, 07:42 Uhr

Am 02.08.2018 um ca. 02:15 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei in der Straße "An der Jägerbäk" in Rostock aufgrund eines Feuers zum Einsatz. Dort brannte ein PKW Renault im Frontbereich. Das Fahrzeug konnte gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf. Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen unter der Telefonnummer 0381 / 49162224 zu melden.