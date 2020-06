Rostock: Betrugsmasche mit Handwerkerleistung an Gartenlauben

von svz.de

16. Juni 2020, 15:31 Uhr

Mehrere Tatverdächtige wollten einen Gartenlaubenbesitzer in Bereich Rostock Brinckmansdorf um insgesamt 6.800 Euro bringen. Sie forderten die Summe für unvollständige Arbeiten am Dach der Laube und drohten bei einer Verwehrung der Zahlung mit Abriss.

Am Montag, den 15. Juni, informierte ein 49-jähriger Laubenbesitzer deutscher Herkunft die Polizei. Der Grund dafür: ein Haustürgeschäft und die damit verbundenen Arbeiten am Dach seiner Gartenlaube durch drei Tatverdächtige rumänischer Herkunft. Zwei der drei Tatverdächtigen, 21 sowie 39 Jahre alt, hatten den Laubenbesitzer bereits am vergangenen Freitag auf seinem Gartengrundstück aufgesucht. Diese stellten sich als Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma vor und unterbreiteten ihm mündlich ein Angebot von 550 Euro für das Eindecken seines Gartenhausdachs. Der Besitzer nahm das Angebot mündlich an und die Tatverdächtigen begannen sofort mit der Arbeit am Dach. Am darauffolgenden Montag kam ein dritter Tatverdächtiger, 45 Jahre alt, zu den Arbeiten dazu. Dem Geschädigten wurde schließlich eine Summe von 6.800 Euro in Rechnung gestellt. Sollte der Geschädigte die Summe nicht zahlen, drohten die Tatverdächtigen mit Abriss des neuen Dachs. Auch die eingesetzten Polizeibeamten wurden später bedroht. Eine Geldübergabe erfolgte nicht. Die Arbeiten am Dach waren nach Aussage des Geschädigten unvollständig und wiesen mehrfach Mängel auf.

Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen Bedrohung sowie Betrugs aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen. Die Polizei rät zu Vorsicht bei Haustürgeschäften dieser Art. Kaufen oder unterschreiben Sie nichts an Ihrer Haus- oder Gartentür und lassen Sie keine fremden Personen unaufgefordert auf ihr Grundstück.