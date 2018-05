von svz.de

01. Mai 2018, 15:46 Uhr

Ein Streit um drei Döner ist am Sonnabend gegen 4.10 Uhr am Doberaner Platz in Rostock eskaliert. Der betrunkene Tatverdächtige behauptete, dass die drei von einem 27-Jährigen gekauften Döner ihm gehören würden und schlug dem Mann eine Bierflasche auf den Kopf. Der mutmaßliche Angreifer, der 2,5 Promille hatte, konnte durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.