Rostock: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

von Polizeipräsidium Rostock

04. August 2018, 11:01 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend, um 02:24 Uhr, erreichte den Polizeinotruf die Mitteilung eines aufmerksamen Bürgers, dass zwei Personen Fahrzeuge und Hauswände mit Farbe besprühen. Die sofort herbei geeilten Polizeikräfte konnten in der Margaretenstraße in Rostock eine der beiden Personen stellen.

Die 26-jährige Frau sprühte beim Eintreffen der Beamten noch immer Farbe an die Hauswand. Die zweite Person flüchtete vom Tatort und konnte nicht mehr aufgegriffen werden.

urch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass mindestens ein Fahrzeug und zahlreiche Hauswände in der Doberaner Straße, der Margaretenstraße und der Borwinstraße durch die beiden Beschuldigten großflächig besprüht wurden.

Die Ermittlungen gegen die bereits polizeibekannte Frau und den unbekannten Mann wurden aufgenommen.