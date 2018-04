Rostock: Ladendiebe in der Innenstadt gefasst

von svz.de

08. April 2018, 07:57 Uhr

Am Nachmittag des 07.04.2018 konnte in einem Bekleidungsgeschäft in der Rostocker Innenstadt durch den dortigen Detektiv eine 19-jährige Ladendiebin auf frischer Tat gefasst werden.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die junge Frau nicht alleine auf "Shoppingtour" war. Ihr 20-jährige Begleiterin hatte das Geschäft zunächst unerkannt verlassen, konnte aber kurze Zeit später auf einem Parkplatz in der Nähe des Geschäftes festgestellt werden.

Die beiden Frauen hatten Waren im Wert von insgesamt knapp 1.000,- EUR in sechs Geschäften in der Rostocker Innenstadt entwendet. Gegen das Diebes-Duo wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.