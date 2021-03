Rostock: Mehrere Personen durch Unbekannte verletzt

Am 26. Februar wurden drei Männer durch Unbekannte angegriffen und verletzt. Sie fuhren anschließend mit ihrem Pkw davon, teilte die Polizei am Montag mit. Die drei Geschädigten parkten mit ihrem Pkw gegen 15 Uhr in der Nähe der Rostocker Haedgehalbinsel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.