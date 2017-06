Rostock: Passant verhilft Dieb zur Flucht

Zwei Sicherheitsleute wollten Mittwoch gegen 13 Uhr vor dem KTC einen Ladendieb stellen. Der Dieb flüchtete in die Wallanlagen, wo er in einem Gebüsch erwischt wurde. Die Männer brachten den Tatverdächtigen zurück zum KTC, wo er abermals zu fliehen versuchte. Ein 26-Jähriger kam hinzu und mischte sich ein, weil er dachte, der Ladendieb würde unrechtmäßig festgehalten. Der Dieb nutzte das Durcheinander und flüchtete erneut – allerdings ohne Beute, die von der Polizei in den Wallanlagen gefunden wurde.